У Києві обмежили рух транспорту на Грушевського

У Києві на Грушевського обмежили проїзд в обох напрямках у зв'язку з акціями протесту.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції в Telegram.

Рух транспорту обмежили від вулиці Шовковичної до Петровської алеї.

Проїзд відкритий тільки для громадського транспорту в зв'язку з акціями протесту, які проходять в урядовому кварталі.

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Нагадаємо, раніше ми писали про тарифні протестах: як в регіонах України мітингують проти високої ціни на газ.

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