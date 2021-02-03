У Києві обмежили рух транспорту на Грушевського

У Києві на Грушевського обмежили проїзд в обох напрямках у зв'язку з акціями протесту.
Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції в Telegram.
Рух транспорту обмежили від вулиці Шовковичної до Петровської алеї.
Проїзд відкритий тільки для громадського транспорту в зв'язку з акціями протесту, які проходять в урядовому кварталі.
Нагадаємо, раніше ми писали про тарифні протестах: як в регіонах України мітингують проти високої ціни на газ.
Дивіться сюжет – протести медиків у Черкаській області:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк