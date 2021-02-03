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У Києві обмежили рух транспорту на Грушевського

3 лютого, 12:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В урядовому кварталі проходять акції протесту

У Києві на Грушевського обмежили проїзд в обох напрямках у зв'язку з акціями протесту.

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Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції в Telegram.

Рух транспорту обмежили від вулиці Шовковичної до Петровської алеї.

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Проїзд відкритий тільки для громадського транспорту в зв'язку з акціями протесту, які проходять в урядовому кварталі.

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Нагадаємо, раніше ми писали про тарифні протестах: як в регіонах України мітингують проти високої ціни на газ.

Дивіться сюжет – протести медиків у Черкаській області:

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Київ протести проїзд поліція рух транспорту

Джерело: Сьогодні

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