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В Киеве ограничили движение транспорта на Грушевского

3 февраля, 12:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В правительственном квартале проходят акции протеста

В Киеве на Грушевского ограничили проезд в обоих направлениях в связи с акциями протеста.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Telegram.

Движение транспорта ограничили от улицы Шелковичной до Петровской аллеи.

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Проезд открыт только для общественного транспорта в связи с акциями протеста, которые проходят в правительственном квартале.

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Напомним, ранее мы писали о тарифных протестах: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ.

Смотрите сюжет – протесты медиков в Черкасской области:

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Киев протесты проезд полиция движение транспорта

Источник: Сегодня

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