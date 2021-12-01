У Києві відкриють 14 новорічних локацій: де їх шукати

Департамент культури КМДА оприлюднить план заходів у столиці з урахуванням головних подій та перекриття руху під час свят

У Києві готуються до новорічних свят / Фото: Колаж: Сьогодні

З 16 грудня у столиці відкриються 14 новорічних локацій для киян та гостей міста.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Де беруть кошти на локацію

Мондриївський сказав, що столична влада вже 7 років поспіль використовує свій досвід, коли до створення новорічних локацій долучається приватний бізнес.

"Це, у першу чергу, дозволяє зекономити десятки мільйонів бюджетних коштів, які потребують інші галузі. Водночас таке партнерство дозволяє створити сучасні європейські локації, які є магнітом не тільки для киян, а й для гостей столиці. Нагадаю, що головна ялинка Києва і країни вже два роки поспіль потрапляла до європейського рейтингу найкрасивіших ялинок, і це реальне визнання нашої співпраці з бізнесом" , – Заявив Валентин Мондриївський.

Хто їх облаштовує

Цього року надано можливість різним командам облаштувати новорічні локації. За словами директора Департаменту культури КМДА Яни Барінової, це буде не лише новий досвід, а й реальна конкуренція креативних груп.

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"Незабаром розпочнуться монтажні роботи святкових локацій – на Софійській та Контрактовій площах та біля Арки дружби народів, тож скоро всі вулиці та площі будуть прикрашені, а в кожному районі столиці з’явиться новорічна ялинка. Цьогоріч ми поставили за мету провести незабутнє та яскраве свято, враховуючи виклики сьогодення, а також потреби всіх соціальних і вікових груп населення", – зазначила Яна Барінова.

Як святкуватимуть Новий рік у Києві

Цього року перед Новим роком на ВДНГ знову почне працювати міський парк зимових розваг "Зимова країна". Відкриється він із 11 грудня.

Усього буде 20 розважальних локацій. На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка, а поряд облаштують фотозони.

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Також буде ковзанка. Там одночасно зможуть кататись до 500 відвідувачів. Поруч будуть гірки. Оранжерею перетворять на скляний будиночок. Також гостям покажуть мюзикл.

В одному з павільйонів розгорнуть музей Нового року. Серед експонатів будуть: ватні, скляні, металеві, дротяні ялинкові іграшки ХІХ–ХХ століть та предмети святкового побуту.

В іншому павільйоні буде парк казкових героїв. У концерт-холі представлять мультипросторову шоу-подорож.

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