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Ярмарок не чекати? Як святкуватимемо Новий рік на Софійській площі

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
26 листопада, 14:20
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Цього року на Софійській площі тематика свята буде народження Ісуса
Цього року буде більше локацій / Колаж "Сьогодні"
Цього року буде більше локацій / Колаж "Сьогодні"

На Софійській площі цього року на новорічні свята не буде ярмарку. Все через коронавірусні обмеження.

Про це повідомив засновник та директор компанії "Folk Ukraine" Ігор Добруцький, пише "Громадське радіо".

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Яким буде свято

Нинішня тематика свята – народження Ісуса. На Софійській площі буде встановлено ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого сімейства.

"Цьогорічного ярмарку не буде, але буде ковзанка, багато гарячих напоїв та легка їжа, бо на мангалах та інших приладах не зможуть готувати їжу через коронавірусні обмеження", – каже Ігор Добруцький

Також цього року обіцяють більше нових локацій.

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"Спробуємо облаштувати нову локацію – проти Верховної Ради у Маріїнському парку. Також облаштуємо локацію на Арці дружби народів, парку Шевченка, Контрактовій площі, ВДНГ – у всьому місті буде багато локацій, а також – резиденція з атракціонами на 800 квадратних метрів за містом у Добро", – додав директор компанії "Folk Ukraine".

Як святкуватимуть Новий рік у Києві

Цього року перед Новим роком на ВДНГ знову почне працювати міський парк зимових розваг"Зимова країна". Відкриється він із 11 грудня.

Усього буде 20 розважальних локацій. На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка, а поряд облаштують фотозони.

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Також буде ковзанка. Там водночас зможуть кататися до 500 відвідувачів. Поруч будуть гірки. Оранжерею перетворять на скляний будиночок. Також гостям покажуть мюзикл.

В одному з павільйонів розгорнуть музей Нового року. Серед експонатів будуть: ватяні, скляні, металеві, ялинкові іграшки XIX-ХХ століть та предмети святкового побуту.

В іншому павільйоні буде парк казкових героїв. У концерт-холі представлять мультипросторову шоу-подорож.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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