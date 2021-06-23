У Києві відкрився онлайн-запис на вакцинацію у МВЦ. Як потрапити на щеплення

Після запису людина отримає SMS з підтвердженням, яке потрібно буде показати при вході до виставкового центру

У Києві відкрився онлайн-запис на масову вакцинацію від коронавірусу в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ). Вона буде проходити 24-27 червня.

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Про це повідомляє медична інформаційна система Helsi в своєму Telegram.

"На цьому тижні є аж 4 дні, коли ви можете вакцинуватись. І ми радимо записатись онлайн на визначений час — на наступні дні синоптики прогнозують +36. Адже стояти в "живій" черзі при такій температурі буде важко", – йдеться в повідомленні.

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Як записатися на щеплення

Потрібно зайти за прямим посиланням на сайт сервісу Helsi.me, вибрати день і час вакцинації.

Підтвердження запису буде направлено в смс-повідомленні.

Смс потрібно буде показати на вході в пункт вакцинації разом з паспортом.

Попередньо потрібно зареєструвати заявку на щеплення в застосунку "Дія".

Потрібно переконатися, що в електронному кабінеті Helsi.me вказано актуальний номер мобільного телефону.

Плануючи похід на вакцинацію, слід подбати про декларацію з лікарем, адже її відсутність в 3-4 рази уповільнює процес вакцинації.

Повідомлення про необхідність отримання наступної дози вакцини також буде надходити в застосунок. Застосунок Helsi.me можна скачати безкоштовно в AppStore і Google Play.

Раніше ми повідомляли, що темпи вакцинації від COVID-19 в Україні різко прискорилися.

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Також нагадаємо, вакцинованим CoronaVac українцям стали доступні міжнародні COVID-паспорти.

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