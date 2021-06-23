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В Киеве открылась онлайн-запись на вакцинацию в МВЦ. Как попасть на прививку

23 июня 2021 10:10

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

После записи человек получит SMS с подтверждением, которое нужно будет показать при входе в выставочный центр

В Киеве открылась онлайн-запись на массовую вакцинацию от коронавируса в Международном выставочном центре (МВЦ). Она будет проходить 24-27 июня.

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Об этом сообщает медицинская информационная система Helsi в своем Telegram.

"На этой неделе есть аж 4 дня, когда вы можете прививаться. И мы советуем записаться онлайн на определенное время – в последующие дни синоптики прогнозируют +36. Ведь стоять в "живой" очереди при такой температуре будет трудно", – говорится в сообщении.

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Как записаться на прививку

  • Нужно зайти по прямой ссылке на сайт сервиса Helsi.me, выбрать день и время вакцинации.
  • Подтверждение записи будут направлены в SMS-сообщении.
  • SMS нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом.
  • Предварительно нужно зарегистрировать заявку на прививку в приложении "Дія".
  • Нужно убедиться, что в электронном кабинете helsi.me указан актуальный номер мобильного телефона.
  • Планируя поход на вакцинацию, следует позаботиться о декларации с врачом, ведь ее отсутствие в 3-4 раза замедляет процесс вакцинации.

Сообщение о необходимости получения следующей дозы вакцины также будет поступать в приложение. Приложение Helsi.me можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play.

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Ранее мы сообщали, что темпы вакцинации от COVID-19 в Украине резко ускорились.

Также напомним, привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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