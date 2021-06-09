В Києві відкрили онлайн-реєстрацію на щеплення в МВЦ. Інструкція, як обійти живу чергу

Під час реєстрації можна обрати зручну дату і час. На вході потрібно лише показати код в смс і не стояти в живій черзі

Ті, хто записався на вакцинацію онлайн, можуть не стояти в живій черзі / Фото: Сьогодні

Кияни можуть записатися на масову вакцинацію від COVID-19 та не витрачати час у живій черзі. Попередній запис для жителів столиці доступний через онлайн сервіс Helsi (helsi.me).

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Щоб записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно перейти за прямим посиланням helsi.me та вибрати дату та час. Підтвердження запису надішлють у смс. Його потрібно показати при вході до пункту вакцинації разом із паспортом та попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку Дія.



На сайті "Хелсі" треба обрати одну з бригад для вакцинації. Загалом в МВЦ на вихідних працює 21 команда медиків

Дані про проведену вакцинацію відображатимуться у безкоштовному додатку Helsi (AppStore таGoogle Play), а також в електронному кабінеті користувача на сайті.

Повідомлення про необхідність отримання наступної дози вакцини також надійде у додаток користувача.

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Згодом така можливість з'явиться в інших містах.

"Цього тижня попередній запис через Сервіс Helsi.me на вакцинацію від коронавірусу доступний лише для жителів Києва. Проте ми сподіваємося, що найближчим часом така можливість з'явиться у жителів інших міст, зокрема: у Львові, Одесі, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях", — каже Євген Донець, СЕО Сервісу Helsi.me.

Після обрання бригади можна обрати дату та час вакцинації і підтвердити запис. Після чого на телефон прийде підтвердження реєстрації

Для киян, старше 18 років, щеплення проводяться у вихідні у Міжнародному виставковому центрі біля станції метро Лівобережна за адресою Броварський проспект, 15. Вакцинація проти COVID-19 відбувається безкоштовно у рамках Державної програми. Також, для швидкого проходження процедури бажано мати підписану декларацію із сімейним лікарем.

Нагадаємо, українцям будуть видавати свідоцтва про вакцинацію.

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