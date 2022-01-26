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У Києві очікується мокрий сніг: свіжий прогноз погоди на тиждень

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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26 січня, 13:00
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Синоптики розповіли, яку погоду чекати у столиці протягом семи наступних днів
У столиці температура опуститься до -11 градусів уночі
У столиці температура опуститься до -11 градусів уночі / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві цього тижня, 26 січня-2 лютого, буде сніговою, а також похмурою. Вдень температура триматиметься на рівні від +2 до -4 градусів. На вулиці іноді буде вітряно.

Про це повідомляє gismeteo.ua.

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За даними синоптиків, весь тиждень у столиці падатиме сніг. У п'ятницю, неділю та вівторок – з дощем. У неділю та понеділок варто бути обережними – на вулиці пориви вітру сягатимуть 15 м/с.

Температура повітря в середу коливатиметься від -2 вдень до -6 вночі. В четвер стовпчик термометра знизиться до 0 градусів морозу, а в п'ятницю підніметься до +2 градусів вище за нуль.

Дані синоптиків
Дані синоптиків / Фото: Укргидрометцентр

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У другій половині тижня температура буде то трохи підніматися, то опускатися і до вівторка триматиметься на рівні від +2 до -3 градусів.

Що робити під час штормового вітру?

  • Закрийте усі вікна в квартирі. При особливо сильному вітрі можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
  • На вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, а також дерев. Вони можуть відірватися, впасти або впасти прямо на людину.
  • У разі сильного вітру необхідно сховатись у найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
  • Не паркувати під деревами автомобілі, оскільки вони можуть упасти та пошкодити машину.
  • Не слід користуватися ліфтом, тому що вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.

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