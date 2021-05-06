Держсекретар США проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою

У Києві перед приїздом держсекретаря США Ентоні Блінкена повністю перекрили Михайлівську площу.

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Відповідне відео опублікували Новини К в YouTube.

Тут розташована будівля МЗС, де вже о 9:40 повинен з'явитися держсекретар США.

А о 10:20 він відправиться в Михайлівський Золотоверхий собор.

В тренді У Києві перед приїздом Блінкена повністю перекрили Михайлівську площу (відео)

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Раніше ми писали, що в перший день візиту в Україну держсекретар США Ентоні Блінкен проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою.

Зустріч із Зеленським та представниками ЗМІ транслюватиметься онлайн в соцмережах на офіційних сторінках ОПУ.

Нагадаємо, що Блінкен заявив, що його візит до Києва – це важлива можливість обговорити агресію Росії і реформи в Україні.