У Києві перед приїздом Блінкена повністю перекрили Михайлівську площу (відео)

У Києві перед приїздом держсекретаря США Ентоні Блінкена повністю перекрили Михайлівську площу.
Відповідне відео опублікували Новини К в YouTube.
Тут розташована будівля МЗС, де вже о 9:40 повинен з'явитися держсекретар США.
А о 10:20 він відправиться в Михайлівський Золотоверхий собор.
Раніше ми писали, що в перший день візиту в Україну держсекретар США Ентоні Блінкен проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС Дмитром Кулебою.
Зустріч із Зеленським та представниками ЗМІ транслюватиметься онлайн в соцмережах на офіційних сторінках ОПУ.
Нагадаємо, що Блінкен заявив, що його візит до Києва – це важлива можливість обговорити агресію Росії і реформи в Україні.