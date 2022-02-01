У Києві похолодає: прогноз погоди на 1 лютого

Сьогодні в столиці буде хмарна погода без опадів

Снігу і дощу в Києві не прогнозують/Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві у вівторок, 1 лютого, буде прохолодною, однак без опадів. Сьогодні у столиці "плюсової" температури очікувати не варто, як і сильного вітру.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

Реклама

Сьогодні хмарна погода буде триматися у Києві до самого вечора. Снігу та дощу не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -5 до -1 градуса. Вітер — 2-4 м/с. Через "мінусову" температуру в столиці можлива ожеледиця.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці: