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У Києві похолодає: прогноз погоди на 1 лютого

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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1 лютого, 07:00
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Сьогодні в столиці буде хмарна погода без опадів
Снігу і дощу в Києві не прогнозують/Колаж: "Сьогодні"
Снігу і дощу в Києві не прогнозують/Колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві у вівторок, 1 лютого, буде прохолодною, однак без опадів. Сьогодні у столиці "плюсової" температури очікувати не варто, як і сильного вітру.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Сьогодні хмарна погода буде триматися у Києві до самого вечора. Снігу та дощу не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -5 до -1 градуса. Вітер — 2-4 м/с. Через "мінусову" температуру в столиці можлива ожеледиця.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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