В Киеве похолодает: прогноз погоды на 1 февраля

Погода в Киеве во вторник, 1 февраля, будет прохладной, но без осадков. Сегодня в столице "плюсовой" температуры ожидать не стоит, как и сильного ветра.
Об этом сообщает sinoptik.ua.
Сегодня облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Снега и дождя не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от -5 до -1 градуса. Ветер — 2-4 м/с. Из-за "минусовой" температуры в столице возможна гололедица.
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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.