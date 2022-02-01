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В Киеве похолодает: прогноз погоды на 1 февраля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 07:00
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Сегодня в столице будет облачная погода без осадков
Снега и дождя в Киеве не прогнозируют/Коллаж: "Сегодня"
Снега и дождя в Киеве не прогнозируют/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве во вторник, 1 февраля, будет прохладной, но без осадков. Сегодня в столице "плюсовой" температуры ожидать не стоит, как и сильного ветра.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Сегодня облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Снега и дождя не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от -5 до -1 градуса. Ветер — 2-4 м/с. Из-за "минусовой" температуры в столице возможна гололедица.

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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