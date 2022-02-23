У Києві похолодає. Прогноз погоди на 23 лютого

Цього дня в столиці України стовпчики термометрів поповзуть вниз

Варто одягатися тепліше/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві в середу, 23 лютого, буде прохолодною. Температура повітря не підніметься вище 5 градусів тепла.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

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У Києві середа буде свіжою, прохолодною. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +5 градусів. Ймовірність опадів не велика.

За даними Укргідрометцентру, вітер цього дня буде західний, 5-10 м/с.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та зміни погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Потрібно відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їхнє дозування.

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