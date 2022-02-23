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В Киеве похолодает. Прогноз погоды на 23 февраля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 07:00
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В этот день в столице Украины столбики термометров опустятся вниз
Стоит одеваться теплее/Фото: коллаж: "Сегодня"
Стоит одеваться теплее/Фото: коллаж: "Сегодня"

Погода в Киеве в среду, 23 февраля, будет прохладной. Температура воздуха не поднимется выше 5 градусов тепла.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

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В Киеве среда будет свежей, прохладной. В течение дня столбики термометров будут колебаться от +3 до +5 градусов. Вероятность осадков не велика.

По данным Укргидрометцентра, ветер в этот день будет западный, 5-10 м/с.

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

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Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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