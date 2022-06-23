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У Києві ухвалили важливе рішення щодо феєрверків – деталі від Кличка

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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23 червня, 14:21
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В Україні тривають артобстріли міст, а в цей час громадяни влаштовують салюти
Віталій Кличко розповів про заборону салютів. Фото: колаж "Сьогодні"
Віталій Кличко розповів про заборону салютів. Фото: колаж "Сьогодні"

Київська міська рада ухвалила рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків у столиці. Це пов'язано з тим, що в Україні триває війна і артобстріли міст, а в цей час громадяни влаштовують салюти, або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку. Тому за це має бути відповідальність.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, рішення передбачає, що на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.

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Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов видав окреме доручення про дотримання режиму тиші в Києві. Зокрема, заборонено використовувати феєрверки в столиці. Про це повідомила пресслужба КМВА.

Як зазначається, доручення стосується дотримання режиму тиші, зокрема заборони:

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  • видовищ з використанням піротехнічних виробів на території столиці;
  • гучного співу;
  • трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури.

Також заборонено користуватися іншими гучномовними установками.

"В умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва. Просимо вас дотримуватися правил у цей непростий час", – йдеться в повідомленні.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що найбільший український онлайн-ритейлер вирішив зняти з продажу феєрверки з петардами та іншу піротехніку. Як повідомили в Rozetka, раніше в них таку продукцію збували тільки компанії-партнери.

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