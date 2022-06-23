Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ⚠ Россия угрожает Литве 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве приняли важное решение по фейерверкам – детали от Кличко

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 июня, 14:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине продолжаются артобстрелы городов, а в это время граждане устраивают салюты
Виталий Кличко рассказал о запрете салютов. Фото: коллаж "Сегодня"
Виталий Кличко рассказал о запрете салютов. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевский городской совет принял решение о запрете на время войны продаж и запусков фейерверков в столице. Это связано с тем, что в Украине идет война и продолжаются артобстрелы городов, а в это время граждане устраивают салюты, или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете. Поэтому за это должна быть ответственность.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Реклама

По его словам, решение предусматривает, что на период действия военного положения на территории Украины и 30 дней после его прекращения или отмены на территории Киева запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.

Киевские власти борются с весельчаками: что запретили на этот раз

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов выдал отдельное поручение о соблюдении режима тишины в Киеве. В частности, запрещено использовать фейерверки в столице. Об этом сообщила пресс-служба КГВА.

Как отмечается, поручение касается соблюдения режима тишины, в частности, запрета:

Реклама
  • зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы;
  • громкого пения;
  • трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры.

Также запрещено использовать другие громкоговорящие установки.

"В условиях широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева. Просим вас соблюдать правила в это непростое время", – говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что самый большой украинский онлайн-ритейлер решил снять с продажи фейерверки с петардами и другой пиротехникой. Как сообщили в Rozetka, раньше у них такую продукцию сбывали только компании-партнеры.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 23 июня
1
Личный состав 34430
Личный состав
2
Танки 1504
Танки
3
ББМ 3632
ББМ
4
Артиллерия 756
Артиллерия
5
Средства ПВО 99
Средства ПВО
6
РСЗО 240
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 183
Вертолеты
9
БПЛА 620
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2548
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Позывной "Зверь"... Михаил Завирюхин – сын легендарного разведчика-героя Игоря Завирюхина, именем которого названа улица в Броварах. С первых дней вторжения пошел добровольцем в ВСУ. Погиб под Северодонецком, выполняя боевое задание.

История героя
Непокоренные
Разведчик с позывным “Кот” и снайпер “Белка” - бойцы 97-го батальона 60-й отдельной пехотной бригады. Познакомились после ранений на Донбассе (оба воевали в АТО), запланировали женитьбу, но после 24 февраля поняли, что не смогут сидеть дома, и пошли на фронт, где и обвенчались…
История любви
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20452.38

Bitcoin Cash (BCH)

115.73

Binance Coin (BNB)

225.06

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum Classic (ETC)

15.54

Litecoin (LTC)

54.52

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,75 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.75

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять