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У Києві прогнозують до -15 градусів: погода на 12 січня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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12 січня, 06:30
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Пориви вітру цього дня в столиці сягатимуть 12 м/с
Попри холодну погоду не буде опадів/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"
Попри холодну погоду не буде опадів/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У середу, 12 січня, у Києві опадів не буде. У порівнянні з попереднім днем у столиці очікується сильний мороз та вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у Києві дощу та снігу не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -13 до -15 градусів. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Очікується мінлива хмарність.

Через морозну погоду на дорогах можлива ожеледиця.

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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