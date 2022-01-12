У Києві прогнозують до -15 градусів: погода на 12 січня (карта)

У середу, 12 січня, у Києві опадів не буде. У порівнянні з попереднім днем у столиці очікується сильний мороз та вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у Києві дощу та снігу не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -13 до -15 градусів. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Очікується мінлива хмарність.
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Через морозну погоду на дорогах можлива ожеледиця.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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