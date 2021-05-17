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У Києві сталася смертельна ДТП – водій мопеду потрапив під колеса легковика (фото)

17 травня, 14:03

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Водій мопеду зіткнувся з автівкою та впав на зустрічну смугу, де потрапив під колеса

У Києві, на Кільцевій дорозі, сталася смертельна аварія за участі двох автівок та мопеду у якій загинув водій двоколісного транспортного засобу.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Водій мопеду FoxWell зіткнувся з автомобілем Lexus, який зупинився у другій смузі, аби надати перевагу в русі автобусу. Керманич двоколісного транспортного засобу внаслідок зіткнення впав з мопеду на іншу смугу руху, де на нього наїхав автомобіль Renault", – йдеться в повідомленні.

38-річного водія мопеду одразу ж госпіталізували до медзакладу, проте від отриманих травм він помер у лікарні.

Наразі поліція встановлює всі обставини та причини аварії.

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Фото: REUTERS/Yves Herman

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Раніше ми повідомляли, що на Буковині в селі Байраки водій трактора не впорався з керуванням. В результаті автомобіль перекинувся і придавив шестирічну дівчинку. Вона померла на місці.

Нагадаємо, що у Хмельницькій області на автодорозі "Житомир – Чернівці" зіткнулись три автівки – вантажівка влетіла у легковик та мікроавтобус. В результаті аварії загинули чотири людини.

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