В Киеве произошло смертельное ДТП – водитель мопеда попал под колеса легковушки (фото)

Водитель мопеда столкнулся с автомобилем и упал на встречную полосу, где попал под колеса

В Киеве на Окружной дороге, произошла смертельная авария с участием двух автомобилей и мопеда в которой погиб водитель двухколесного транспортного средства.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Водитель мопеда FoxWell столкнулся с автомобилем Lexus, который остановился во второй полосе, чтобы предоставить преимущество в движении автобусу. Водитель двухколесного транспортного средства в результате столкновения упал с мопеда на другую полосу движения, где на него наехал автомобиль Renault", – говорится в сообщении.

38-летнего водителя мопеда сразу же госпитализировали в медучреждение, однако от полученных травм он скончался в больнице.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины аварии.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее мы сообщали, что на Буковине в селе Байраки водитель трактора не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся и придавил шестилетнюю девочку. Она скончалась на месте.

Напомним, что в Хмельницкой области на автодороге "Житомир – Черновцы" столкнулись три автомобиля – грузовик влетел в легковушку и микроавтобус. В результате аварии погибли четыре человека.