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У Києві пройшов черговий протест на підтримку Стерненко: чого хочуть активісти

9 березня, 12:07

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Прихильників Сергія Стерненко зібралося близько 100 чоловік

Сьогодні в Києві пройшов четвертий за останній час протест на підтримку Сергія Стерненко. Цього разу – при вході в "Президент готель" на Печерську, де почався з'їзд суддів. Кореспондент "Сьогодні" побував на цьому мітингу.

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Як виявилося, з самого ранку багато охочих попротестувать зіткнулися з плутаниною. Вони прийшли до центрального входу в готель, але тут в цей час починався протест за участю пенсіонерів.

Останні прийшли мітингувати за незалежну судову систему. А ось протест на підтримку Стерненко стартував із зворотного боку готелю, тому частина мітингувальників прийшли туди з запізненням, заплутавшись де ж який мітинг проходить.

Прихильників Сергія Стерненко в цей раз зібралося близько 100 чоловік, вони традиційно покритикували владу і закликали звільнити "політв'язнів". Втім, на цьому протест не закінчився.

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Через півтори години, о 14.00, сьогодні, 9 березня вони пообіцяли зібратися на новий протест у Шевченківського суду столиці. Там мають намір виступити на захист Стерненко і Андрія Антоненко. Останній є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Попередня акція на підтримку Стерненко відбулася 27 лютого за Офісом президента та Офісом генпрокурора. Протест був масовим і мирним. Тільки Офіс генпрокурора закидали петардами і фаєрами, але в цілому все пройшло без ексцесів.

Підтримують Стерненко обіцяють проводити акції регулярно, поки засудженого не випустять. Наступна акція пройде вже – 9 березня – на вулиці Госпітальній у Києві, де збираються проводити з'їзд суддів.

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Київ протести мітинг стерненко

Джерело: Сьогодні

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