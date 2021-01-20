У Києві проведуть флешмоб до Дня соборності України

Щороку на мосту Патона живий ланцюжок з'єднує обидва береги Дніпра

У Києві 22 січня пройде щорічний флешмоб в День Соборності.

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Про це повідомив Вадим Васильчук в Facebook.

Щороку на мосту Патона живий ланцюжок з'єднує обидва береги Дніпра. Однак, в цьому році через пандемію флешмоб пройде в онлайн-форматі.

"Створили спеціальну маску в Instagram, рамку в Facebook, оголосили кілька фото і відео-конкурсів. Онлайн-програма та концерт відбудуться за планом – в 8:00 22 січня", – пишуть в Мережі.

За словами Вадима Васильчука, хто захоче – згадає, як святкував День Соборності на мосту і викладе фото зі спогадів. Хто захоче – зробить нові. Киянам пропонують також записати відеопривітання будинку або створити живий ланцюг власною сім'єю.

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"Показати, що незважаючи на пандемію, незважаючи на всі ці виклики, ми все одно святкуємо і подумки – разом", – додав Васильчук.

Раніше ми писали, що в зв'язку з поширенням коронавируса в світі, люди в багатьох країнах влаштовували флешмоби в знак подяки лікарям.

Дивіться сюжет – як проходив флешмоб проти насильства:

Відео: Сьогодні

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