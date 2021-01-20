Українська
$ 28,15
34,16
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве проведут флешмоб ко Дню соборности Украины

20 января, 15:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Каждый год на мосту Патона живая цепочка соединяет оба берега Днепра

В Киеве 22 января пройдет ежегодный флешмоб в День Соборности.

Реклама

Об этом сообщил Вадим Васильчук в Facebook.

Каждый год на мосту Патона живая цепочка соединяет оба берега Днепра. Однако, в этом году из-за пандемии флешмоб пройдет в онлайн-формате.

"Создали специальную маску в Instagram, рамку в Facebook, объявили несколько фото и видео-конкурсов. Онлайн-программа и концерт состоятся по плану – в 8:00 22 января", – пишут в Сети.

По словам Вадима Васильчука, кто захочет – вспомнит, как праздновал День Соборности на мосту и выложит фото из воспоминаний. Кто захочет – сделает новые. Киевлянам предлагают также записать видеопоздравления дома или создать живую цепь собственной семьей.

Реклама

"Показать, что несмотря на пандемию, несмотря на все эти вызовы, мы все равно празднуем и мысленно – вместе", – добавил Васильчук.

Ранее мы писали, что в связи с распространением коронавируса в мире, люди во многих странах устраивали флешмобы в знак благодарности врачам.

Смотрите сюжет – как проходил флешмоб против насилия:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме День соборности Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев день соборности флешмоб

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Локдаун скоро закончится, но что потом? Как Киев будет жить после 24 января
Локдаун скоро закончится, но что потом? Как Киев будет жить после 24 январяДругие новости
Не попадись! В Украине появился новый вид мошенничества, замаскированный под раздачу денег от
Не попадись! В Украине появился новый вид мошенничества, замаскированный под раздачу денег от "АТБ"Другие новости
В Киеве оригинально отучили желающих ходить в туалет во дворах (видео)
В Киеве оригинально отучили желающих ходить в туалет во дворах (видео)Другие новости
"А давайте без суржика". На каком языке разговаривают продавцы и полиция – видеоэкспериментВласть
Ныряем в масках. Закроет ли локдаун проруби на Крещение в Киеве?
Ныряем в масках. Закроет ли локдаун проруби на Крещение в Киеве?Другие новости
Ритейл против коронавируса: украинские больницы получили от
Ритейл против коронавируса: украинские больницы получили от "АТБ" сотню новейших кислородных концентраторовДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять