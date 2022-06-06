У Києві пса Патрона збільшили вдесятеро та виставили на огляд (фото)

Тварину зобразили в його вже звичному впізнаваному образі – в іменному жилеті

Легендарного пса Патрона намалювали у парку столиці. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на стіні у парку "Відрадний" з'явилося зображення знаменитого пса Патрона, що служить у команді піротехніків Чернігівської області. Художники Віталій Гідеван та Олена Нойна зобразили його у вже звичному впізнаваному образі – в іменному жилеті. Для малюнка загальною площею 30 кв. м використали 50 балонів фарби.

Про це повідомляє "Київзеленбуд".

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Директор КП УЗН Солом'янського району Олексій Лукаш каже, що Патрон – саме той герой, який потрібен цьому парку. Адже у "Відрадному" відпочивають сім’ями, багато дітей приходить сюди, а найпалкіші фанати Патрона – діти.

"З початком повномасштабної війни у нас з’явилися нові герої, нові символи. Кожен з них – це окрема історія про незламність нашої України і про те, що ми ні за що не відступимося від перемоги. Навіть тварини на нашому боці", – наголосив Лукаш.

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Зображення пса Патрона в парку Києва

Що відомо про Патрона?

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Рятувальники розповіли про дворічного службового собаку породи джек-рассел-тер'єр на прізвисько Патрон, який знаходиться в команді піротехніків Чернігівської області.

Знайомтесь, це Патрон. Йому два роки. Він – душа й талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди і усюди. До речі, дуже любить сир, тож наші хлопці, за нагоди, балують його смачненьким, – написали в офіційному Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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