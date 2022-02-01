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У Києві п'яна водійка позашляховика влетіла у Дніпро (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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1 лютого, 19:26
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Після проведення обстеження працівники поліції в її організмі виявили 2,56 проміле алкоголю
До Дніпра в'їхав позашляховик.
До Дніпра в'їхав позашляховик. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Осокорках водійка кросовера Toyota потрапила у ДТП – заїхала до Дніпра на своєму автомобілі. Вона була у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомив Telegram-канал Київ без цензури.

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Як пишуть у соцмережі, драгер показав 2,56 проміле. Це майже у 13 разів більше за допустиму норму.

Жінка з'їхала до Дніпра. Фото: Київ без цензури

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Яке покарання за п'яне водіння

В Україні керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння карається штрафом від 17 до 34 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років наступні порушення.

Якщо після цього водія повторно ловлять у нетверезому стані, він сплатить штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Також його позбавлять права керування транспортними засобами терміном від двох до трьох років.

Для водіїв готують нововведення

В Україні хочуть зробити обов'язковим умову перевірки на алкогольне чи наркотичне сп'яніння учасників аварій із травмованими чи загиблими.

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Наразі подібна перевірка проводиться за рішенням поліцейських, але новий документ зобов'яже проходити огляд водіїв на алкоголь та наркотики у разі ДТП із постраждалими в обов'язковому порядку. Для цього поліцейським хочуть дозволити затримувати підозрюваного у вживанні за кермом алкоголю чи наркотиків.

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