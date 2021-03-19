У Києві зростає кількість хворих на COVID-19: 90% пацієнтів потребують кисневої підтримки

Стали хворіти більше молоді кияни, а не тільки люди старшого віку

За весь період пандемії в лікарнях столиці не було стільки хворих на COVID-19. Під апаратами ШВЛ перебуває вдвічі більше людей, ніж два місяці тому. Якщо раніше було до 25 хворих, то сьогодні – 50.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

Так, заповненість ліжок в січні в Києві була в середньому 30%. А тепер – понад 74%.

"Якщо раніше більшість госпіталізованих це були люди старшого віку, то тепер більше стали хворіти більше молоді кияни. Багато пацієнтів – це 30-40-річні жителі столиці", – йдеться в повідомленні.

Порівнянно з січнем цього року – якщо брати середні цифри: захворюваність збільшилася майже вдвічі. І продовжує зростати. Летальність від вірусу – в півтора раза. Тільки останніми днями фіксують від 24 до 30 смертей на добу.

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Кількість госпіталізованих збільшилася більш ніж вдвічі. З них хворих у важкому стані – вдвічі більше, ніж у січні. При цьому 90% пацієнтів потребують кисневої підтримки.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні оновили зони карантину – Київ потрапив до "червоної зони".

Раніше ми писали, що в столиці за минулу добу 1210 нових випадків коронавірусу, а всього підтверджених випадків – 151 133.

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