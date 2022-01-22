У Києві розгорнули 30-метровий прапор України на мосту Патона (фото, відео)

До Дня Соборності активісти розгорнули 30-метровий прапор України на мосту Патона

У Києві на міст Патона активісти розгорнули 30-метровий прапор України. Захід відбувся на честь Дня Соборності.

Про це повідомляє Big Kyiv в Telegram.

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Це зробили учасники акції до Дня Соборності України, які вишикувалися у "живий ланцюг", щоб з'єднати дві колони людей – з лівого та правого берега столиці.

Традиційно акція відбувається у столиці 22 січня / Фото: Big Kyiv

Подібна акція традиційно відбудеться не лише у Києві, а й у всіх багатьох містах країни, а також за кордоном.

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День Соборності

День Соборності України – державне свято України.

Свято відзначається щорічно, 22 січня, у день проголошення у 1919 році Акту Злуки Української народної республіки та Західно-Української народної республіки до єдиної української держави.

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