В Киеве резко изменится погода – прогноз от синоптика (карта)

Максимальная температура днем в городе будет 6 градусов тепла

Погода в Киеве на 4 января / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 4 января, в Киеве будет доминировать влажная погода. Прогнозируются осадки, но ближе к вечеру.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

Реклама

Детали

Ветер в столице будет юго-западный, порывистый, а иногда сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +3 градуса, а вот днем стоит ожидать от 4 до 6 градусов тепла.

Погода в Украине на 4 января. Фото: Наталии Диденко

Какой в Украине будет зима

Если рассмотреть по сезонам, то январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое, малоснежное, а вот вторая половина морозная и со снегопадами.

Реклама

Февраль холодный, снежный с сильными морозами во второй половине. В середине месяца снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег. Под конец – потепление и мокрый снег.

Читайте также