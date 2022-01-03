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В Киеве резко изменится погода – прогноз от синоптика (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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3 января, 17:00
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Максимальная температура днем в городе будет 6 градусов тепла
Погода в Киеве на 4 января / Коллаж "Сегодня"
Погода в Киеве на 4 января / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 4 января, в Киеве будет доминировать влажная погода. Прогнозируются осадки, но ближе к вечеру.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Детали

Ветер в столице будет юго-западный, порывистый, а иногда сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +3 градуса, а вот днем стоит ожидать от 4 до 6 градусов тепла.

Погода в Украине на 4 января. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 4 января. Фото: Наталии Диденко

Какой в Украине будет зима

Если рассмотреть по сезонам, то январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое, малоснежное, а вот вторая половина морозная и со снегопадами.

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Февраль холодный, снежный с сильными морозами во второй половине. В середине месяца снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег. Под конец – потепление и мокрый снег.

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