У Києві різко похолодало: синоптики дали прогноз на 24 жовтня

У місті в цей день стане холодніше – вдень максимальна температура буде 9 градусів

Столицю накриє холод / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 24 жовтня, в Києві прогнозують до 9 градусів тепла. Погода протягом дня буде хмарною, без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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В неділю – в столиці значно похолодає. Вдень температура повітря досягне максимум 9 градусів, а до ночі в Києві буде від 2 до 4 градусів тепла.

Погода в Києві і області 24 жовтня – карта / Фото: Укргидрометцентр

Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

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Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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