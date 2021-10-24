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В Киеве резко похолодало: синоптики дали прогноз на 24 октября

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
24 октября, 06:30
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В городе в этот день станет холоднее – днем максимальная температура будет 9 градусов
Столицу накроет холод
Столицу накроет холод / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 24 октября, в Киеве прогнозируют до 9 градусов тепла. Погода в течение дня будет облачной, без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В воскресенье – в столице значительно похолодает. Днем температура воздуха достигнет максимум 9 градусов, а к ночи в Киеве будет от 2 до 4 градусов тепла.

Погода в Киеве и области 24 октября – карта
Погода в Киеве и области 24 октября – карта / Фото: Укргидрометцентр

Юг Украины превратится в пустыню?

В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

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Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.

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