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+4! Яким областям України потрібно готуватися до потепління

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 17:30
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Синоптики розповіли, яку погоду очікувати в Україні завтра і де буде сніг – новий прогноз
На заході країни прогнозують штормовий вітер / Колаж "Сьогодні"
На заході країни прогнозують штормовий вітер / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 20 січня, буде хмарною. У більшості областей варто очікувати сніг, а також вітер із штормовими поривами. Найтепліше буде лише на півдні. Там вдень синоптики прогнозують плюсову температуру.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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За даними синоптиків, завтра у Києві температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. Зранку та до самого вечора небо у Києві буде приховане за хмарами. Увечері у Києві можливий сніг. Вночі стовпчики термометрів покажуть до 6 градусів морозу.

У Харкові цілий день буде хмарно, а температура повітря коливатиметься від -10 до -4 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

У Львові хмари вкриють небо до вечора. Вранці йтиме дрібний сніг, який вдень може посилитися, але до настання вечора він має припинитися. Також варто очікувати на сильний вітер 15-24 м/с. Температура повітря -5.

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В Одесі буде найтепліше завтра, 20 січня. Хмарна погода у місті триматиметься до вечора, але вдень можливі прояснення. Опадів не буде, а температура повітря прогріється до 4 градусів вище нуля.

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