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+4! Каким областям Украины нужно готовиться к потеплению

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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19 января, 17:30
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Синоптики рассказали, какую погоду ждать в Украине завтра и где будет снег – новый прогноз
На западе страны прогнозируют штормовой ветер / Коллаж "Сегодня"
На западе страны прогнозируют штормовой ветер / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине завтра, 20 января, будет облачной. В большинстве областей стоит ожидать снег, а также ветер со штормовыми порывами. Теплее всего будет только на юге. Там днем синоптики прогнозируют плюсовую температуру.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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По данным синоптиков, завтра в Киеве температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. С утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. Вечером в Киеве возможен снег. Ночью столбики термометров покажут до 6 градусов мороза.

В Харькове целый день будет облачно, а температура воздуха будет колебаться от -10 градусов до -4 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Во Львове облака покроют небо до вечера. Утром будет идти мелкий снег, который днем может усилиться, но до наступления вечера он должен прекратиться. Также стоит ожидать сильный ветер 15-24 м/с. Температура воздуха от -5 до -1.

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В Одессе будет теплее всего завтра, 20 января. Пасмурная погода в городе будет держаться до вечера, но днем возможны прояснения. Осадков не будет, а температура воздуха прогреется до 4 градусов выше нуля.

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