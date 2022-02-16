У Києві повідомили про мінування всього міста – подробиці

Повідомлення про мінування було анонімне / Колаж "Сьогодні"
На спецлінію надійшло анонімне повідомлення про замінування всього Києва. Фахівці проводять перевірку.
Новина оновлюється ...
На спецлінію надійшло анонімне повідомлення про замінування всього Києва. Фахівці проводять перевірку.
Новина оновлюється ...
25 873захворіло за тиждень в Києві
+32%
Валюта
Ціна (грн)
Долар США ($)
28.24
Російський рубль (₽)
0.375
Євро (€)
32.03
Обережно, полтергейсти і привиди! ТОП-3 найжахливіших легенди КиєваСвіт незвіданого