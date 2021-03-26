У Києві врятували постраждалого під час пожежі кота (фото)

У Києві на проспекті Відрадному сталася пожежа – постраждав кіт.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebook.
"Поки одне відділення прокладали лінію та гасили пожежу ззовні, другі вже проводили деблокування вхідних дверей квартири, аби гасити вогонь зсередини та не допустити розповсюдження вогню на всю квартир", – йдеться в повідомленні.
Рятувальники помітили, що на дивані, в охопленому димом приміщенні, лежить кіт, і практично не подає ознак життя.
Чотириногого винесли на свіже повітря, відразу змочили водою і дали подихати за допомогою апарату на стисненому повітрі.
Власники квартири неймовірно зраділи, що їх улюбленець живий. Відвезли кота у ветеринарну клініку.
Раніше ми писали, що начальник частини спеціальних рятувальних робіт Артур Моркотенко забрав кота з під'їзду будинку, куди його підкинули "небайдужі громадяни".
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