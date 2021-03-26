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У Києві врятували постраждалого під час пожежі кота (фото)

26 березня, 19:36

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Власники квартири неймовірно зраділи, що їх улюбленець живий

У Києві на проспекті Відрадному сталася пожежа – постраждав кіт.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва в Facebook.

"Поки одне відділення прокладали лінію та гасили пожежу ззовні, другі вже проводили деблокування вхідних дверей квартири, аби гасити вогонь зсередини та не допустити розповсюдження вогню на всю квартир", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники помітили, що на дивані, в охопленому димом приміщенні, лежить кіт, і практично не подає ознак життя.

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Чотириногого винесли на свіже повітря, відразу змочили водою і дали подихати за допомогою апарату на стисненому повітрі.

Власники квартири неймовірно зраділи, що їх улюбленець живий. Відвезли кота у ветеринарну клініку.

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Раніше ми писали, що начальник частини спеціальних рятувальних робіт Артур Моркотенко забрав кота з під'їзду будинку, куди його підкинули "небайдужі громадяни".

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Київ рятувальники кіт ДСНС

Джерело: Сьогодні

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