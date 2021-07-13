Русский
$ 27,29
32,35
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

У Києві температура побила 100-річний рекорд

13 липня 2021 16:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У ніч на понеділок в місті температура не опускалася нижче 22 градусів тепла

Столицю не покидає спека. Фото: колаж "Сьогодні"

Столицю не покидає спека. Фото: колаж "Сьогодні"

Всього з початку року в Києві встановлено 21 температурний рекорд. Ніч на 12 липня виявилася найтеплішою за період спостережень.

Реклама

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Ніч проти понеділка в Києві виявилася теплою, адже температура не опустилася нижче 22 градусів", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Ціни на оренду квартир у Києві злетіли до рекорду за рік

Відзначимо, що попереднє рекордне значення 21,4 градус тепла 1922 року було перевищено на 0,6 градусів.

Не пропусти!
Ніхто на Євро не обіграв цих двох! Унікальне досягнення непрохідних сотників Італії
Леонардо Бонуччі і Джорджо К'єлліні з трофеєм Євро-2020
Реклама

Як ми повідомляли, раніше сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз. Ще на одному відео, знятому безпосередньо на пляжі, показаний справжній погром через грозу з вітром. Весь пляж затоплений, з води стирчать перевернуті пластикові шезлонги і інші знесені вітром предмети.

Тим часом полтавський телеканал досить оригінально підійшов до погодного блоку – його тепер ведуть напівголі хлопці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Поліція знайшла школярок, які влаштували пиятику на кладовищі у Києві (відео)
Поліція знайшла школярок, які влаштували пиятику на кладовищі у Києві (відео)Інші новини
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок
Смачно, вигідно, ексклюзивно: за що мільйони українців люблять продукцію власних торгових марок "АТБ"Новини компаній
В Чорнобилі пропонують вирощувати кукурудзу для переробки в біогаз
В Чорнобилі пропонують вирощувати кукурудзу для переробки в біогазЕкономіка
Ціни на оренду квартир у Києві злетіли до рекорду за рік
Ціни на оренду квартир у Києві злетіли до рекорду за рікНерухомість
Інвестори банку
Інвестори банку "Аркада" перекрили вулицю в центрі Києва (фото)Інші новини
"Смерть була миттєва". У горах Грузії загинув альпініст з КиєваІнші країни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти