У Києві прибиральниця та кухарка побилися у шкільній їдальні через котлети

У Києві обговорюють бійку у їдальні у школі №221 на вулиці Кудряшова. Там прибиральниця влаштувала бійку з кухаркою за те, що остання хотіла повторно використати котлети.
Новини "Сьогодні" дізналися подробиці інциденту.
Передісторія
У Мережі почали обговорювати подробиці незвичної події. Що нібито сварка переросла у бійку з використанням виделки.
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Водночас директорка школи відмовилася викликати поліцію.
Скріншот: Апостроф Київ
Що нам вдалося дізнатися
У поліції Києва прокоментували ситуацію із бійкою.
"Директор школи з приводу інциденту в поліцію не зверталася. Нам надійшло тільки повідомлення від медиків, про те, що жінка під час конфлікту в школі отримала удар чи тарілкою, чи виделкою. Але вона відмовилася писати заяву до поліції і ні до кого з учасників події претензій не має. Більше звернень до поліції щодо цієї події не надходило", – розповіли сайту "Сьогодні" у поліції Солом'янського району.
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