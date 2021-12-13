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У Києві в магазині стався скандал через одноразові пакети (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
13 грудня, 19:58
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З 10 грудня безкоштовних одноразових пакетів в українських магазинах не повинно бути, придбати їх можна тільки за гроші

У київській крамниці стався скандал. Жінка, яка прийшла по цукор у магазин, не захотіла платити за пакет, а продавець насипала їй цукор в одноразову рукавичку.

Про це повідомляє KIEVMAP у Telegram.

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Продавчиня набрала цукор в одноразову рукавичку після того, як клієнтка відмовилася платити дві гривні за одноразовий пакет. Проте варіант з рукавичкою її теж не влаштував.

"Я вам на корову схожа?" - каже покупець.

Продавчиню сильно це розлютило, вона почала кричати і хамити жінці.

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Хронологія заборон пластикових пакетів в Україні

Обмеження на розповсюдження пластикових пакетів має три етапи:

  • Перший етап. З 10 грудня безплатних одноразових пакетів не повинно бути, придбати їх можна тільки за гроші.
  • Другий етап. З березня 2022 року допускаються біорозкладані пакети, а надтонкі поліетиленові дозволяються лише як виробниче паковання певних розмірів (завширшки до 22,5 см, завглибшки – до 34,5 см, завдовжки – до 45 см разом із ручками).
  • Третій етап. З 1 січня 2023 року всі пластикові пакети заборонені. Для використання дозволені лише пакети з біорозкладаних матеріалів.

Раніше ми писали:

  • Альтернативою пластиковим пакетам може стати їхня екологічна заміна. Купивши її, українці зможуть не лише допомогти довкіллю, а й заощадити.
  • Також ми дізналися думку бізнесу, як вплине на підприємців ця заборона.

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