У Києві в магазині стався скандал через одноразові пакети (відео)

У київській крамниці стався скандал. Жінка, яка прийшла по цукор у магазин, не захотіла платити за пакет, а продавець насипала їй цукор в одноразову рукавичку.
Про це повідомляє KIEVMAP у Telegram.
Продавчиня набрала цукор в одноразову рукавичку після того, як клієнтка відмовилася платити дві гривні за одноразовий пакет. Проте варіант з рукавичкою її теж не влаштував.
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"Я вам на корову схожа?" - каже покупець.
Продавчиню сильно це розлютило, вона почала кричати і хамити жінці.
Хронологія заборон пластикових пакетів в Україні
Обмеження на розповсюдження пластикових пакетів має три етапи:
- Перший етап. З 10 грудня безплатних одноразових пакетів не повинно бути, придбати їх можна тільки за гроші.
- Другий етап. З березня 2022 року допускаються біорозкладані пакети, а надтонкі поліетиленові дозволяються лише як виробниче паковання певних розмірів (завширшки до 22,5 см, завглибшки – до 34,5 см, завдовжки – до 45 см разом із ручками).
- Третій етап. З 1 січня 2023 року всі пластикові пакети заборонені. Для використання дозволені лише пакети з біорозкладаних матеріалів.
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