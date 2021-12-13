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В Киеве в магазине произошел скандал из-за одноразовых пакетов (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 19:58
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С 10 декабря бесплатных одноразовых пакетов в украинских магазинах быть не должно, приобрести их можно только за деньги

В киевском магазине произошел скандал. Женщина, которая пришла за сахаром в магазин, не захотела платить за пакет, а продавец насыпала ей сахар в одноразовую перчатку.

Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

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Продавщица набрала сахар в одноразовую перчатку, после того как клиентка отказалась платить две гривни за одноразовый пакет. Однако вариант с перчаткой ее тоже не устроил.

"Я вам на корову похожа?" - говорит покупатель.

Продавщицу сильно это разозлило, она начала кричать и хамить покупателю.

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Хронология запретов пластиковых пакетов в Украине

Ограничение на распространение пластиковых пакетов проходит в три этапа:

  • Первый этап. С 10 декабря бесплатных одноразовых пакетов быть не должно, приобрести их можно только за деньги.
  • Второй этап. С марта 2022 г. допускаются биоразлагаемые пакеты, а сверхтонкие полиэтиленовые разрешаются только как производственная упаковка (шириной до 22,5 см, глубиной – до 34,5 см, длиной – до 45 см вместе с ручками)
  • Третий этап. С 1 января 2023 г. все пластиковые пакеты запрещены. К использованию разрешены только пакеты из биоразлагаемых материалов.

Ранее мы писали:

  • Альтернативой пластиковым пакетам может стать их экологическая замена. Купив ее, украинцы смогут не только помочь окружающей среде, но и сэкономить.
  • Также мы узнали мнение бизнеса, как повлияет на предпринимателей этот запрет.

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