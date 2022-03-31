У Києві відновлять прокат велосипедів та самокатів

Підприємці відповіли на заклик міської влади

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві відновлюють прокат електросамокатів та велосипедів. У КМДА раніше закликали до цього приватних підприємців, які надають такі послуги.

Міська влада зазначає, що самокати та велосипеди можуть стати альтернативою для переміщення на коротких відстанях.

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На заклик відгукнулася одна із компаній, яка пообіцяла відновити роботу з п'ятниці 1 квітня. Щоправда, попередили, що одиниць транспорту буде менше, ніж раніше.

"Вже цієї п’ятниці ви зможете скористатись нашим транспортом! Не хочеться Вас засмучувати, але кількість транспорту буде значно менша ніж зазвичай. Закликаємо — з пильністю ставитись до сигналів тривог, що лунають містом, бути пильним при використані, не їздити парками та лісами", — йдеться в повідомленні BikeNow.

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