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У Києві вперше за 13 років пересадили кістковий мозок дорослому пацієнту від родича

23 квітня, 20:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пацієнтом став 18-річний Олександр Цимбалюк з Прикарпаття

У Києві вперше за 13 років пересадили кістковий мозок дорослому пацієнту від родича. Сьогодні, 23 квітня, після успішної операції пацієнта виписали з Київського центру ТКМ.

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Про це повідомляє МОЗ України.

Пацієнтом став 18-річний Олександр Цимбалюк з Прикарпаття. Донором для Олександра погодився стати його 20-річний брат.

"Забір клітин відбувся 16 березня 2021 року в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ". 17 березня після 13-річної перерви відбулася операція in з трансплантації кісткового мозку дорослому пацієнту від донора. 23 квітня, на 36 день після операції, Олександра Цимбалюка виписали з Київського центру ТКМ", – йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, Київський центр ТКМ – єдине місце в країні, де виконували такі операції. З 2003 року їх зробили шість. Остання – в 2008-му році. Далі через відсутність специфічного обладнання змушені були припинити. З тих пір всі дорослі українці з раком крові і апластичну анемією, які навіть мали донора серед родичів, змушені були їхати за кордон.

Раніше ми писали, про операцію на хребті за 20 хвилин – як працює робот-хірург в Таллінні.

Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" писали про те, як в Україні робот Да Вінчі провів унікальну операцію з видалення ракової пухлини. Винахід NASA тепер є в Україні і вже відома приблизна вартість операції.

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Київ операція Прикарпаття пацієнт кістковий мозок Охматдет

Джерело: Сьогодні

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