У Києві іноземці погрозами вибивали у чоловіка борги – зловили на гарячому (фото)

Зловмисники погрожували фізичною розправою над потерпілим та його сім'єю, якщо він не поверне їм неіснуючий борг

У центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, затримали двох чоловіків, які погрозами вибивали у іноземця неіснуючий борг.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"Завдяки скоординованій роботі прокурорів Печерської окружної прокуратури, оперативників Департаменту карного розшуку НПУ та слідчих Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві викрито та затримано двох осіб, які займалися вимаганням з погрозою насильства над потерпілим (ч. 2 ст. 189 КК України)", - йдеться в повідомленні.

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Правоохороні встановили, що двоє іноземців 1993 та 1995 р.н., вимагали у громадянина Туреччини 1600 доларів, вони погрожуючи фізичною розправою потерпілому та його родині.

Погрози та вимоги щодо передачі коштів тривалий час надходили на телефон чоловіка, а також під час безпосередньої зустрічі з вимагачами.

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Зловмисників затримали "на гарячому", під час передачі коштів. Наразі їм повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Триває розслідування.

Раніше ми повідомляли, що колектори тероризують позичальників по всій Україні, погрожують рідним і близьким та навіть стежать за людьми. Уряд нещодавно вигадав, як поставити на місце вимагачів.