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В Киеве иностранцы угрозами выбивали у мужчины долги – поймали на горячем (фото)

29 апреля, 12:44

Виктория Барановская Виктория Барановская

Злоумышленники угрожали физической расправой над потерпевшим и его семьей, если он не вернет им несуществующий долг

В центре Киева, на бульваре Леси Украинки, задержали двух мужчин, которые угрозами выбивали у иностранца несуществующий долг.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Благодаря скоординированной работе прокуроров Печерской окружной прокуратуры, оперативников Департамента уголовного розыска НПУ и следователей Печерского управления полиции ГУ ЧП в г.. Киеве разоблачены и задержаны два человека, которые занимались вымогательством с угрозой насилия над потерпевшим (ч. 2 ст. 189 УК Украины)" , – говорится в сообщении.

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Правоохранительные установили, что двое иностранцев 1993 и 1995 г.р., требовали у гражданина Турции 1600 долларов, они угрожали физической расправой потерпевшему и его семье.

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Угрозы и требования о передаче средств длительное время поступали на телефон мужчины, а также при непосредственной встрече с вымогателями.

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Злоумышленников задержали "на горячем", во время передачи средств. Теперь им сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование.

Ранее мы сообщали, что коллекторы терроризируют заемщиков по всей Украине, угрожают родным и близким и даже следят за людьми. Правительство недавно придумало, как поставить на место вымогателей.

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