У Києві випав град (відео)

Сьогодні, 4 квітня, у Києві випав град. Опади спостерігали в центральному районі столиці.
Як передають новини "Сьогодні", град був недовготривалим, але досить крупним. Люди ховалися від криги, яка сипалася на голову.
/ Фото: Сьогодні
/ Фото: Сьогодні
/ Фото: Сьогодні
Гідрометцентр раніше попереджав, що в Україні сьогодні майже повсюдно пройдуть дощі і буде досить прохолодно. А західним областям обіцяють дощі з мокрим снігом.
Раніше народний синоптик розповівсайту "Сьогодні", що приходу справжньої весни в Україну не варто чекати майже всю першу половину квітня. Ночами можуть бути заморозки до трьох градусів морозу. Крім того, на початку місяця можуть бути навіть дощі і грози.
Друга половина місяця виявиться по-справжньому квітневою: теплою і сонячною.
5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як новий локдаун сприйняли українці.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк