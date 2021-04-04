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У Києві випав град (відео)

4 квітня, 13:00

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Опади були короткочасними

Сьогодні, 4 квітня, у Києві випав град. Опади спостерігали в центральному районі столиці.

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Як передають новини "Сьогодні", град був недовготривалим, але досить крупним. Люди ховалися від криги, яка сипалася на голову.

/ Фото: Сьогодні

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/ Фото: Сьогодні

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/ Фото: Сьогодні

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Гідрометцентр раніше попереджав, що в Україні сьогодні майже повсюдно пройдуть дощі і буде досить прохолодно. А західним областям обіцяють дощі з мокрим снігом.

Раніше народний синоптик розповівсайту "Сьогодні", що приходу справжньої весни в Україну не варто чекати майже всю першу половину квітня. Ночами можуть бути заморозки до трьох градусів морозу. Крім того, на початку місяця можуть бути навіть дощі і грози.

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Друга половина місяця виявиться по-справжньому квітневою: теплою і сонячною.

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як новий локдаун сприйняли українці.

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