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В Киеве выпал град (видео)

4 апреля, 13:00

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Осадки были кратковременными

Сегодня, 4 апреля, в Киеве выпал град. Осадки наблюдали в центральном районе столицы.

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Как передают новости "Сегодня", град был недолговременным, но довольно крупным. Люди прятались от ледышек, которые сыпались на голову.

/ Фото: Сегодня

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/ Фото: Сегодня

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/ Фото: Сегодня

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Гидрометцентр ранее предупреждал, что в Украине сегодня почти повсеместно пройдут дожди и будет достаточно прохладно. А западным областям обещают дожди с мокрым снегом.

Ранее народный синоптик рассказал сайту "Сегодня", что прихода настоящей весны в Украину не стоит ждать почти всю первую половину апреля. Ночами могут быть заморозки до трех градусов мороза. Кроме того, в начале месяца могут быть даже дожди и грозы.

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Вторая половина месяца окажется по-настоящему апрельской: теплой и солнечной.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как новый локдаун восприняли украинцы.

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