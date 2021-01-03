У Києві виявили 370 випадків COVID-19: в якому районі найбільше

У цілому по Україні трохи впала захворюваність на COVID-19, однак у Києві збільшилася – за минулу добу 370 нових інфікованих коронавірусом (293 було 1 січня).

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Про це повідомив у Facebook мер столиці Віталій Кличко.

За добу захворіло 216 жінок у віці від 19 до 82 років, 143 чоловіки у віці від 18 до 93 років, 5 дівчаток від 6 місяців до 14 років і 6 хлопчиків від 1 до 12 років. Серед хворих 50 медиків.

За словами мера, всього з початку епідемії у Києві виявлено 113 019 випадків ковіду.

За вчорашній день померла 21 людина (всього вже 1963 киянина), а одужала 181 людина (всього – 40 234).

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Найбільше випадків COVID-19 за минулу добу виявили в Дарницькому районі – 110, у Дніпровському – 52, у Деснянському – 46.

Як повідомляли новини "Сьогодні", за 2020 рік в Україні заразилися коронавірусом 1 055 047 осіб, одужали – 709 993, померли – 18 533. Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак відзначав, що завдяки карантинним заходам вдалося уникнути масштабної трагедії – до кінця року могло бути 125-145 тисяч смертей від COVID-19. Також стало відомо, скільки Україна витратила на боротьбу з пандемією.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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