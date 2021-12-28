Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

"Омікрон" дістався Києва: в якому стані хворі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
28 грудня, 16:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі
У столиці виявили "Омікрон"
У столиці виявили "Омікрон" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вже зафіксовано випадки захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам "Дельта".

Про це повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Facebook.

Реклама

За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі.

"Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтеся маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками! А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома", – написав Микола Поворозник.

Симптоми "Омікрону"

Зазначимо, що є п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

Реклама
  • свербіж у горлі,
  • сухий кашель,
  • постійна втома,
  • м'язові болі,
  • іноді навіть нічна пітливість.

Але нещодавно у Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS) вказали на ще один симптом – сонний параліч.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 738

захворіло за тиждень в Києві

-27%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.82

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти