"Омікрон" дістався Києва: в якому стані хворі

За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі

У столиці виявили "Омікрон" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вже зафіксовано випадки захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам "Дельта".

Про це повідомляє перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Facebook.

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За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі.

"Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтеся маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками! А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома", – написав Микола Поворозник.

Симптоми "Омікрону"

Зазначимо, що є п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

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свербіж у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

м'язові болі,

іноді навіть нічна пітливість.

Але нещодавно у Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS) вказали на ще один симптом – сонний параліч.

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