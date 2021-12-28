"Омикрон" добрался до Киева: в каком состоянии заболевшие

В Киеве уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм "Дельта".
Об этом сообщает первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.
По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме.
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"Не забывайте об элементарных правилах безопасности, которые вы все знаете: соблюдайте масочный режим, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками! А если чувствуете себя больными, оставайтесь дома", – написал Николай Поворозник.
Симптомы "Омикрона"
Отметим, что существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":
- зуд в горле,
- сухой кашель,
- постоянная усталость,
- мышечные боли,
- иногда даже ночная потливость.
Но недавно в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS) указали на еще один симптом – сонный паралич.
Ранее мы писали:
- В Украине нашли новый вариант опасного штамма "Дельта".
- Антитела не помогли. Как перенес "Омикрон" заболевший киевлянин.