"Омикрон" добрался до Киева: в каком состоянии заболевшие

По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме

В столице обнаружили "Омикрон" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм "Дельта".

Об этом сообщает первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

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По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме.

"Не забывайте об элементарных правилах безопасности, которые вы все знаете: соблюдайте масочный режим, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками! А если чувствуете себя больными, оставайтесь дома", – написал Николай Поворозник.

Симптомы "Омикрона"

Отметим, что существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

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зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

иногда даже ночная потливость.

Но недавно в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS) указали на еще один симптом – сонный паралич.

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