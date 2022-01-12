Станції та пересадка закриті для входу та виходу пасажирів

Про мінування повідомили анонімно / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 12 січня, у Києві замінували ще дві станції метро. Дзвінок про мінування був анонімним.

Про це повідомляє КМДА.

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Замінували станції "Театральна" та "Вокзальна", а також пересадковий вузол. Наразі вони закриті для входу та виходу пасажирів.

"На кол-центр СБУ надійшло повідомлення про замінування. Цього разу – про чотири станції київського метрополітену: "Палац спорту", "Площа Льва Толстого", "Театральна" та "Вокзальна", а також кілька торгових центрів. Особа мінера встановлюється", – повідомила сайту "Сьогодні" речник поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Мінування метрополітену у Києві

Сьогодні, 12 січня, трохи раніше у Києві вже замінували станції метро"Площа Льва Толстого", "Палац спорту", а також пересадка. Дзвінок надійшов до кол-центру СБУ і також був анонімний.

"Перевірка переходу триває. На місці працюють кінологи та вибухотехніки", – повідомили в поліції Києва.

У Києві масове мінування

Також нещодавно до поліції надійшло повідомлення про те, що у Києві заміновано всі ТРЦ. Кінологи та вибухотехніки перевіряли всі торгові центри міста. З помешкань евакуювали всіх відвідувачів.

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