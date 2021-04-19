У Київському геріатричному пансіонаті пацієнтам ввели вакцину Pfizer (фото)

Американська вакцина вже доїхала до всіх регіональних складів

У неділю почалася вакцинація українців препаратом американської компанії Pfizer. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вакцинацію 19 квітня провели в Київському геріатричному пансіонаті.

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Всього сьогодні вакцинували разом з персоналом пансіонату 120 осіб.

Першими щеплення цією вакциною отримали медики і пацієнти двох психоневрологічних інтернатів у Київській області.

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина вже доїхала до всіх регіональних складів.

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Раніше ми повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не бачить необхідності введення трьох доз вакцини від коронавіруса Pfizer, про що раніше заявив директор компанії.

Минулого тижня Україна уклала договір із Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

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