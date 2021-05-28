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У Київському метрополітені встановили рекорд з перетягування потяга (фото, відео)

28 травня, 16:00

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

На День Незалежності хочуть зробити ще один рекорд – зрушити найбільший літак у світі "Мрія"

У київському метрополітені 28 травня в депо "Дарниця" встановили новий рекорд України з перетягування потяга. Як повідомляє з місця кореспондент "Сьогодні" Ігор Сєров, було встановлено відразу кілька рекордів.

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Так, два відомих стронгмена України Олексій Новіков та Олександр Лашин під керівництвом президента Федерації зі стронгмену України Сергія Конюшка та її почесного президента Василя Вірастюка – протягнули потяг метро з 5-ти вагонів вагою 170 тонн (за оцінками стронгменів) на 20 метрів.

На це у них пішло трохи більше однієї хвилини.

"Складність полягала в тому, що коли ми тягнули потяг, то мусили руками хапатися за рейки, але рейки були в мазуті, тому руки ковзали. Незважаючи на це – рекорд вдався", – сказав журналістам стронгмен Олександр Лашин.

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Після чого спортсмени відпочили 15 хвилин і взялися за новий рекорд. І протягнули на 20 метрів вже 8 вагонів – 238 тонн.

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Вони подякували групі, яка зібралася, за підтримку.

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У Київському метрополітені встановили рекорд з перетягування потяга (фото, відео)

"Це лише початок. До Дня Незалежності України ми плануємо встановити новий рекорд: наша команда з восьми осіб планує зрушити з місця і протягнути найбільший в світі український літак "Мрія", – говорить Лашин.

На змаганні відзначився жартом Василь Вірастюк. Коли потяг заїжджав на вихідну позицію під керуванням машиніста, то Василь Вірастюк вдав, що штовхає склад. Виглядало так, ніби спортсмен штовхнув однією рукою вагон на позицію.

"Більше такого ніде не побачите", – крикнув Вірастюк.

Під час перерви він заліз в кабіну і спробував себе в ролі машиніста потяга.

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Відзначимо, рекорд був приурочений спеціально до Дня Києва.

Раніше ми писали, що український тренер-рекордсмен визнаний найкращим за кордоном.

Нагадаємо, що творець Ethereum став наймолодшим криптомілліардером – це рекорд.

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