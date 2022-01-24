В киевском парке поселилась стая белоснежных лебедей – кто за ними следит (фото)

Лебеди, которые недавно поселились в киевском парке "Наталка", получили опекунов. Теперь специалисты будут следить за состоянием птиц и подкармливать их правильной зерновой смесью.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстрой".
Ветеринары говорят, что украинская зима лебедям не страшна – пернатые спокойно переносят низкие температуры воздуха и воды.
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"Имея жировой запас, являющийся природным утеплителем и "продовольственным запасом", пернатые спокойно переносят низкие температуры воздуха и воды. Лебеди находят себе пищу в местах зимовки, если ее нет – меняют водоем", – говорится в сообщении.
Где можно встретить лебедей и уток в Киеве?
Лебедей можно увидеть на озере, которое находится правее входа на ВДНХ (ст. м. "Выставочный центр").
Утки облюбовали больше мест:
- озеро Солнечное;
- озеро Тельбин;
- Фонтан-памятник возле Родины-матери;
- Озеро в Отрадном парке;
- Иорданское озеро на Оболони;
- Китаевские пруды в парке "Феофания";
- Парк Партизанской славы.
Птиц можно покормить: летом или весной можно нащипать травы прямо у озера. А в качестве корма лучше использовать слегка отварные зерновые, например, перловую крупу, ячмень.
Следует помнить, что хлеб для птиц – плохая еда. Это может привести к проблемам со здоровьем: ожирению, но в то же время – недоеданию и даже "крылу ангела" (деформации крыльев).
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