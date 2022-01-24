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В киевском парке поселилась стая белоснежных лебедей – кто за ними следит (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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24 января, 14:12
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Пернатые спокойно переносят низкие температуры воздуха и воды, а вот еду добывать им сложно
В столице над стаей пернатых взяли опекунство
В столице над стаей пернатых взяли опекунство / Фото: Коллаж: Сегодня

Лебеди, которые недавно поселились в киевском парке "Наталка", получили опекунов. Теперь специалисты будут следить за состоянием птиц и подкармливать их правильной зерновой смесью.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстрой".

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Ветеринары говорят, что украинская зима лебедям не страшна – пернатые спокойно переносят низкие температуры воздуха и воды.

За состоянием птиц будут следить
За состоянием птиц будут следить / Фото: Киев Сейчас

"Имея жировой запас, являющийся природным утеплителем и "продовольственным запасом", пернатые спокойно переносят низкие температуры воздуха и воды. Лебеди находят себе пищу в местах зимовки, если ее нет – меняют водоем", – говорится в сообщении.

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Зима лебедям не страшна
Зима лебедям не страшна

Где можно встретить лебедей и уток в Киеве?

Лебедей можно увидеть на озере, которое находится правее входа на ВДНХ (ст. м. "Выставочный центр").

Утки облюбовали больше мест:

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  • озеро Солнечное;
  • озеро Тельбин;
  • Фонтан-памятник возле Родины-матери;
  • Озеро в Отрадном парке;
  • Иорданское озеро на Оболони;
  • Китаевские пруды в парке "Феофания";
  • Парк Партизанской славы.

Птиц можно покормить: летом или весной можно нащипать травы прямо у озера. А в качестве корма лучше использовать слегка отварные зерновые, например, перловую крупу, ячмень.

Следует помнить, что хлеб для птиц – плохая еда. Это может привести к проблемам со здоровьем: ожирению, но в то же время – недоеданию и даже "крылу ангела" (деформации крыльев).

Раньше мы писали:

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