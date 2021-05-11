У Київському зоопарку народився малюк-зубр (фото)

У столичному зоопарку з'явився на світ маленький бізон. Він вже не перша дитина в сімействі.

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Про це повідомляє Київський зоопарк в Facebook.

На цей раз можна привітати сім'ю бізонів – Варяга і Весту.

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"Чергове поповнення у Київзоо", – написали в адміністрації.

У пари раніше вже були діти – дочка Вербена і син Вестерос.

Раніше ми писали, що бізони – родичі зубрів. Вони живуть на рівнинах в Північній Америки. Але на відміну від зубрів не люблять самотності і селяться великими стадами.

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Самці між собою одноразово з'ясовують стосунки. Після цього в одній групі можуть жити кілька самців, підкоряючись в усьому ватажкові стада. Телят теж народжують в групі, і всі беруть участь у вихованні, ніхто малюків не ображає.

Також ми повідомляли, як живуть красені-бики в Київському зоопарку і приносять удачу. За китайським календарем в 2021-му на зміну білій Пацюкові прийшов спокійний і розмірений білий металевий Бик. З цим символом ми будемо жити весь наступний рік.